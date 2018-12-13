Мэй назвала Brexit своей миссией

По словам британского премьера, её основной целью является определение статуса Северной Ирландии после выхода страны из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, после того как заручилась поддержкой большинства депутатов-консерваторов, заявила, что отныне её основная задача — обеспечить выход страны из ЕС.

— Наша обновлённая миссия — обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого, — сказала она.

Первый шаг на пути к достижению цели — определение статуса Северной Ирландии после Brexit с учётом позиции палаты общин по так называемому бэкстопу (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка с наступлением переходного периода Brexit. — Прим. Лайфа). Мэй заверила, что на ближайшем саммите Евросоюза она намерена добиться необходимых гарантий, которые смогут снять обеспокоенность у парламента по этому вопросу.

Напомним, по итогам голосования депутатов от Консервативной партии по вопросу о доверии Терезе Мэй ей удалось сохранить за собой пост лидера партии и премьер-министра Великобритании.