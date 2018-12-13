Да там камин 40 мм! В Германии сдаётся в аренду самый маленький особняк в мире

В немецком городе Гамбург в музее "Миниатюрная страна чудес" (Miniatur Wunderland) был открыт приём заказов на аренду самого маленького особняка в мире. Об этом сообщает пресс-служба компании Airbnb.

В описании лота сказано, что здание представляет собой воплощение классического немецкого дома для всей семьи. Его внешняя отделка выполнена из благородного красного кирпича. И расположен он в миниатюрном городке Кнуффиген в Miniatur Wunderland.

Для удобства "гостей" в доме имеется кондиционер, камин, Wi-Fi и многое другое. В честь праздника даже была украшена ёлка. Однако переночевать в домике смогут только гости, чей рост не превышает двух сантиметров. Остальные не поместятся на миниатюрной кровати.

В сообщении говорится, что первых крошечных туристов, которые приедут погостить в городок, будут торжественно встречать как почётных граждан уже в аэропорту Кнуффигена, на строительство которого ушло почти шесть лет и совсем не миниатюрная сумма в четыре миллиона евро.

Затем им покажут самую "впечатляющую систему железных дорог" общей длиной 15 400 метров.

Несмотря на то что фактически поселиться в домике не сможет никто из людей, они всё равно могут взять его в аренду за 665 рублей в сутки. Все вырученные деньги организаторы планируют потратить на благотворительность.