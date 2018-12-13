Посольство запрашивает у Австрии данные по ситуации с российскими биатлонистами

Посольство России в Австрии будет разбираться в ситуации с обвинениями в адрес членов сборной РФ по биатлону и запросит официальную информацию у правоохранительных органов. Об этом ТАСС рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

— Посольство каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало. Будем разбираться, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов, — отметил Любинский.

Напомним, вечером 12 декабря перед началом этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция пришла в расположение сборной России по биатлону. Как стало известно, обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Австрии предъявлены нескольким биатлонистам сборной — Антону Шипулину, Алексею Волкову, Евгению Гараничеву, Александру Логинову и Ирине Старых, а также врачам, массажистам и тренерам.

О визите полиции Лайфу рассказал врач сборной. А главный тренер Анатолий Хованцев оставил ситуацию без комментариев.