Создатели фильма "Собибор" могут взяться за картину о Нюрнбергском процессе

По словам продюсера "Собибора" Эльмиры Айнуловой, во всём мире существует спрос на фильмы, осуждающие фашизм.

Творческая команда фильма "Собибор" может снять фильм о Нюрнбергском процессе. Об этом заявила продюсер картины Эльмира Айнулова.

— Я уверена, что нашему творческому коллективу по плечу и "Нюрнберг" — фильм, призванный напомнить об исторически объективных обстоятельствах и контексте этого процесса, заложившего на долгие десятилетия основы современного миропорядка, — приводит её слова РИА "Новости".

По словам Айнуловой, успех фильма "Собибор" показал, что во всём мире существует спрос на фильмы, осуждающие фашизм. Кроме того, подобные проекты, направленные на международное сотрудничество, способны повлиять на зрителей и решения различных общественных и государственных структур.

Фильм "Собибор" вышел на экраны весной 2018 года и стал режиссёрским дебютом Константина Хабенского. Картина повествует о восстании заключённых в нацистском концлагере в Польше. Фильм вошёл в число 87 претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" и сделать его главным кинопроектом, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Нюрнбергский процесс — судебный процесс над главными военными преступниками нацистской Германии, который проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Согласно приговору были казнены 10 нацистских главарей, ещё семь получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.