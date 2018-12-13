СМИ узнали о звонке страсбургскому стрелку из Германии перед нападением

В настоящий момент поиски преступника не увенчались успехом, из-за чего рождественская ярмарка останется закрытой и 13 декабря, чтобы стражи порядка могли сосредоточиться на разыскных мероприятиях.

Подозреваемый в совершении стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт непосредственно перед нападением получил звонок из Германии, сообщает Inforadio.

В настоящий момент остаётся неизвестным, кто и зачем звонил Шекатту, однако проверкой этой информации занимаются уже и немецкие следователи, поскольку звонок свидетельствует о наличии у подозреваемого связей с Германией.

По имеющейся информации, ранее мужчина был выслан немецкими властями и получил запрет на повторный въезд в страну за ограбление аптеки. При этом германская сторона уверяет, что им не было известно о том, что Шекатт находился во Франции в списке подозреваемых в терроризме.

Напомним, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города и скрылся. Погибло три человека и 13 пострадали. Мэр города признал это ЧП терактом.