Ассанж заявил о шпионаже в здании посольства Эквадора в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks также сравнил себя с убитым саудовским журналистом Джамалем Хашогджи.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается на протяжении последних нескольких лет, ведётся слежка.

Во время слушаний по его апелляции на решение эквадорского суда об отказе в аннулировании специально выработанного регламента поведения в здании посольства он заявил, что информация о шпионаже была отослана в ФБР.

Кроме того, Ассанж отметил, что он не раз получал "комментарии немного угрожающего характера" от эквадорских властей из-за своей журналистской работы. Он сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашогджи, который, по одной из версий, был убит в здании консульства своей страны. По его мнению, сложившаяся ситуация угрожает его здоровью, из-за чего он может оказаться в больнице, что позволит выдать его Великобритании и США.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне. По сообщениям СМИ, Минюст США предъявил ему обвинения в разглашении государственной тайны. Сам Ассанж готов покинуть здание посольства только в том случае, если его не экстрадируют в США.