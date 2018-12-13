Любовь или стабильность? Россияне рассказали, что загадывают под бой курантов

Самое заветное желание большинства россиян на Новый год — здоровье себе и близким, оно почти в три раза популярнее, чем мечты о богатстве. При этом мужчины и женщины под бой курантов мечтают о разном — об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, пишет РИА "Новости".

В целом же здоровье в новогоднюю ночь загадают 30% опрошенных, заработать много денег — 11%, а счастье и мир во всём мире — по 9%. Также в топе новогодних желаний — благополучие (6%), стабильность (5%), любовь (4%), свадьба и дети (по 3%).

При этом женщины в новогоднюю ночь чаще мечтают о здоровье (32%), счастье (11%), любви и свадьбе (по 5%), а также о недвижимости (5%) и путешествиях (4%). Мужчины же загадывают много денег (11%), мир и отсутствие войн (9%), благополучие (6%), стабильность и уверенность в завтрашнем дне (5%).