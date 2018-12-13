Даже на пряжку не хватит. В епархии рассказали о доходах "модного" священника

Оказалось, что он является настоятелем скромного прихода и имеет доход, сопоставимый с минимальным размером оплаты труда.

Пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко рассказал о доходах протоиерея Вячеслава Баскакова, который якобы публиковал в "Инстаграме" фотографии дорогостоящих предметов одежды и обуви известных брендов.

— У него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований. Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там — в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплено на пожертвования, — рассказал Мищенко РИА "Новости".

Он добавил, что большая часть пожертвований уходит на оплату коммунальных услуг, внутрицерковные нужды, поддержание убранства церкви и здания храма.

В епархии считают, что денег, которые Вячеслав Баскаков получает, даже с учётом его доходов за работу в епархиальной библиотеке, не хватит "даже на пряжку".

Ранее пользователи портала Pikabu обнаружили профиль в "Инстаграме", который якобы принадлежит протоиерею из Тверской области. В нём были опубликованы фото из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов. При этом многие заподозрили, что это фейковый аккаунт.