Во время учений ВВС США на Гавайях разбился истребитель-бомбардировщик

Из-за этого в аэропорту Гонолулу в целях безопасности были задержаны все гражданские рейсы.

Самолёт Hawker Hunter, принимавший участие в учениях Sentry Aloha, упал в океан вскоре после взлёта из аэропорта Гонолулу, сообщает Associated Press.

По имеющейся информации, пилоту удалось выжить, сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Самолёт рухнул в 5,6 километра южнее одной из взлётно-посадочных полос аэропорта.

Истребитель принимал участие в учениях ВВС США Sentry Aloha, которые проходят у гавайских берегов. Факт падения самолёта подтвердил представитель военной базы Пёрл-Харбор — Хикэм.