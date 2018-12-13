Во время учений ВВС США на Гавайях разбился истребитель-бомбардировщик

Читайте также

Во время учений ВВС США на Гавайях разбился истребитель-бомбардировщик

202

Истребитель Hawker Hunter Фото © Flickr/ Clemens Vasters

Из-за этого в аэропорту Гонолулу в целях безопасности были задержаны все гражданские рейсы.

Самолёт Hawker Hunter, принимавший участие в учениях Sentry Aloha, упал в океан вскоре после взлёта из аэропорта Гонолулу, сообщает Associated Press.

По имеющейся информации, пилоту удалось выжить, сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Самолёт рухнул в 5,6 километра южнее одной из взлётно-посадочных полос аэропорта.

Истребитель принимал участие в учениях ВВС США Sentry Aloha, которые проходят у гавайских берегов. Факт падения самолёта подтвердил представитель военной базы Пёрл-Харбор — Хикэм.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×