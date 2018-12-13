СМИ: "Мёртвая рука" России могла стать ещё более смертоносной

В случае если США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия может принять военную доктрину, предусматривающую упреждающий ядерный удар, что является поводом для беспокойства из-за системы ответного удара "Периметр". Такую точку зрения высказали журналисты издания National Interest.

По мнению журналистов, существование "оружия судного дня" в советское время держалось в секрете. И если Россия "открыто обсуждает "Периметр", то всем остальным стоит начать беспокоиться.

Авторы статьи называют "Периметр" оружием, которое основывается на страхе, что США нанесут удар раньше России и что российский лидер не сможет отдать нужный приказ в нужный момент.

Ранее бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин заявил, что в случае военного конфликта система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что система ответного ядерного удара "Периметр" по-прежнему эффективно работает.