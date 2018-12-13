Кто виноват — тот и платит. Депутат предложил изменить бракоразводный закон

Владимир Петров считает, что такие меры помогут молодым семьям "не делать ошибок" и избежать разлада.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе комитета Госдумы по вопросам семьи Тамаре Плетнёвой с предложением возлагать судебные издержки при разводах на виновника распада семьи. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом отмечается, что "виновником" развода не обязательно будет тот, кто подал заявление. Таковым могут признать, например, супруга, который изменил своей половинке, или домашнего тирана, допускающего насилие в доме. Случаи, в которых развод происходит по обоюдному мировому согласию, предлагают не учитывать.

Кроме этого, депутат также предлагает законодательно прописать наложение моратория на сделки по продаже совместной недвижимости во время развода, пока проживающим в ней детям не исполнится 18 лет. При этом налог на эту недвижимость должен платить тот самый "виновник".