В Благовещенске проверят больницу, где пациентов перевязывали скотчем

В Минздраве Амурской области заявили, что у больницы есть все возможности своевременно закупать необходимые материалы.

Министерство здравоохранения Амурской области проведёт проверку городской больницы Благовещенска после сообщений о том, что после операции пациентов перевязывали канцелярским скотчем вместо лейкопластыря.

— Комплексная проверка будет проведена в Благовещенской горбольнице. В ходе неё в том числе будет дана оценка информации о том, что пациентку учреждения перевязали канцелярским скотчем. Использование скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо, — приводит слова пресс-секретаря регионального ведомства Виктории Давыскибы ТАСС.

Она добавила, что в хирургическом отделении больницы действительно закончились пластыри, однако учреждение имеет возможность своевременно приобретать необходимые расходные материалы.

Как писал ранее Лайф, в горбольнице Благовещенска пенсионерку после операции перевязали скотчем, поскольку в хирургическом отделении закончился лейкопластырь.