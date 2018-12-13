СМИ: Наркобарон Коротышка планировал перевозить кокаин в нефтяных танкерах

Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (El Chapo) собирался доставлять наркотики в Мексику с помощью нефтяных танкеров государственной компании Pemex. Об этом сообщает телеканал Univision.

По словам журналистов, с таким заявлением выступил свидетель по делу наркобарона в суде США Хорхе Вилья. Он утверждает, что Коротышка был серьёзно нацелен на доставку кокаина на территорию Соединённых Штатов в специально оборудованных тайниках на танкерах Pemex.

По замыслу Гусмана, опасный груз должен был грузиться на борт судна в Эквадоре, а затем следовать в один из портов мексиканского штата Мичоакан. По этому поводу наркобарон даже проводил встречу с представителями компании в конце 2007 года, однако до реализации дело не дошло.

Напомним, в январе 2017 года Коротышка был передан властям США. Там ему предъявили обвинения по 17 статьям, в том числе в сбыте и перевозке наркотиков, отмывании денег и убийствах. Ему грозит несколько пожизненных сроков.