СМИ: Задержанный Китаем канадец организовывал встречу Родмана с Ким Чен Ыном

Сначала в КНР задержали бывшего канадского дипломата Майкла Корвига, а через несколько дней стало известно о втором канадце.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что в Китае помимо экс-дипломата Майкла Корвига могли задержать ещё одного канадца.

— С нами на связь выходил гражданин Канады, потому что ему задавали вопросы китайские официальные лица, но с тех пор мы не можем выйти с ним на контакт, — рассказала Фриланд.

По данным издания The Globe and Mail, этим задержанным может быть гражданин Канады Майкл Спэйвор. Он, в свою очередь, якобы помогал в организации встречи Денниса Родмана и Ким Чен Ына.