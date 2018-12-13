СМИ: Задержанный Китаем канадец организовывал встречу Родмана с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что в Китае помимо экс-дипломата Майкла Корвига могли задержать ещё одного канадца.
— С нами на связь выходил гражданин Канады, потому что ему задавали вопросы китайские официальные лица, но с тех пор мы не можем выйти с ним на контакт, — рассказала Фриланд.
По данным издания The Globe and Mail, этим задержанным может быть гражданин Канады Майкл Спэйвор. Он, в свою очередь, якобы помогал в организации встречи Денниса Родмана и Ким Чен Ына.
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