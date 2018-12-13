Финансовый директор Huawei накормила журналистов, дежурящих у её дома

Доставщик привёз пиццу для представителей СМИ, дежурящих у дома финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее суд Канады отпустил под залог. Об этом сообщает The Canadian Press.

В общей сложности мужчина доставил шесть коробок, четыре из которых попросили передать репортёрам и фотографам, которые ждут на дорожке у дома.

Отмечается, что ранее сама Мэн Ваньчжоу ненадолго появилась у входной двери, провожая трёх человек, уехавших на машине с дипломатическими номерами.

Лайф напоминает, что финансовый директор Huawei была отпущена под залог 11 декабря. Она находится под круглосуточным наблюдением сотрудников специальной компании, в которой работают бывшие полицейские и военные. Женщина должна носить электронный трекер, с помощью которого возможно отследить её местонахождение.