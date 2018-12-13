Меланья Трамп "предсказала" результат выборов президента США в 2020 году

Первая леди США Меланья Трамп заявила об уверенности в победе своего супруга на президентских выборах в 2020 году в случае, если Дональд Трамп решит в них участвовать.

— Я знаю его, я знаю, как он находит контакт с людьми, — отметила она в интервью Fox News.

Также Меланья Трамп рассказала, что даёт советы мужу и иногда он к ним прислушивается.

— Я даю моему мужу честный совет и своё мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день, — добавила первая леди.