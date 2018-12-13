Росстат улучшил оценку роста ВВП России

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Росстат улучшил оценку роста ВВП России

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Росстат улучшил оценку роста ВВП России в третьем квартале нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

Объём ВВП России за третий квартал составил в текущих ценах 27,007 триллиона рублей. Таким образом, ведомство улучшило оценку роста внутреннего валового продукта до отметки 1,5%. При этом за первые девять месяцев 2018 года ВВП вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Ранее о росте ВВП заявил президент России Владимир Путин.

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