Обвиняемого в хакерстве россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику США

Врачи должны будут принять решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.

Россиянина Евгения Никулина, который в США обвиняется в киберпреступлении, перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для психиатрической экспертизы. Об этом РИА "Новости" рассказал его адвокат Аркадий Бух.

Заседание по делу Никулина назначено на 12 февраля, а до 5 февраля врачи должны представить окончательный отчёт о состоянии россиянина.

Напомним, в октябре 2016 года Евгения Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.