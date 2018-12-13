В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, есть жертвы

В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, в результате крушения два вагона опрокинулись, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, в результате инцидента есть погибшие, их число пока не уточняется.
Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk görüntüler https://t.co/pq4jtBYgVN pic.twitter.com/cz4iGUrE6u— CNN TÜRK (@cnnturk) 13 декабря 2018 г.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor https://t.co/Nyfj4op47T pic.twitter.com/yHImt5t3Pe— milliyet.com.tr (@milliyet) 13 декабря 2018 г.
Причина аварии пока неизвестна, к месту происшествия прибывают машины скорой помощи.
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