В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, есть жертвы

На месте работают спасатели. Поезд следовал из столицы страны Анкары в провинцию Конья.

В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, в результате крушения два вагона опрокинулись, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, в результате инцидента есть погибшие, их число пока не уточняется.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor https://t.co/Nyfj4op47T pic.twitter.com/yHImt5t3Pe — milliyet.com.tr (@milliyet) 13 декабря 2018 г.

Причина аварии пока неизвестна, к месту происшествия прибывают машины скорой помощи.