В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, есть жертвы

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В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, есть жертвы

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На месте работают спасатели. Поезд следовал из столицы страны Анкары в провинцию Конья.

В Турции скоростной поезд врезался в путепровод, в результате крушения два вагона опрокинулись, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, в результате инцидента есть погибшие, их число пока не уточняется.

Причина аварии пока неизвестна, к месту происшествия прибывают машины скорой помощи.

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