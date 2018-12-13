Эксперты составили рейтинг самых безопасных автомобилей года

Седан Lexus ES 300h возглавил рейтинг в двух категориях — "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары".

Европейская организация Euro-NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года. Список был опубликован на официальном сайте организации.

Эксперты выбирали победителей в четырёх категориях — по итогам краш-тестов, исходя из полученных баллов в различных испытаниях. Так, в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" победу одержал Lexus ES 300h: работа приборов для обеспечения безопасности была оценена в 77%, 91% он получил за безопасность водителя и взрослых, 87% — за безопасность детей и 90% — для пешеходов.

В номинации "Малый семейный автомобиль" самым безопасным оказался Mercedes-Benz A-Class: 96% хетчбэк получил за безопасность водителя и взрослых, 91% — за безопасность детей, 92% — для пешеходов. В категории "Большой кроссовер" самым безопасным стал Hyundai Nexo.