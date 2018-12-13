Суд арестовал недвижимость генерала Дрыманова в Тульской области

Сам Дрыманов находится под стражей по делу о коррупции. Ранее ему продлили срок ареста до 16 марта.

Лефортовский суд Москвы арестовал недвижимость экс-главы столичного Главного управления СК РФ Александра Дрыманова в Тульской области. Как сообщает ТАСС, речь идёт о земельном участке и доле (1/3) в двух расположенных на нём домах.

Уточняется, что размер земельного участка составляет четыре тысячи квадратных метров. Данное решение ещё не обжаловано.

Напомним, Дрыманова задержали 17 июля по делу о коррупции после показаний его подчинённого Дениса Никандрова. Вскоре он был арестован, также ему предъявили обвинение в получении взяток. Как писал Лайф, ранее генералу Дрыманову продлили срок ареста до 16 марта.