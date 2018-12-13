Столкнулись два поезда. Новые подробности катастрофы на железной дороге в Турции

В Минтрансе Турции уточнили подробности катастрофы на железной дороге в Анкаре. По данным властей, скоростной поезд, следовавший из турецкой столицы в провинцию Конья, столкнулся с маневровым локомотивом. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk görüntüler... pic.twitter.com/kJvzAleFdf — Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.

#SONDAKİKA Vali Şahin: "Ankara'da YHT ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 43 yaralı var" https://t.co/PHa4mHoWST pic.twitter.com/MJRIBeX4Qz — CNN TÜRK (@cnnturk) 13 декабря 2018 г.

— Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях, — уточнили в министерстве.

Местные СМИ сообщают о возможных жертвах и многочисленных раненых, точное число на данный момент неизвестно. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.