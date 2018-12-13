Столкнулись два поезда. Новые подробности катастрофы на железной дороге в Турции

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Столкнулись два поезда. Новые подробности катастрофы на железной дороге в Турции

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В Минтрансе Турции уточнили подробности катастрофы на железной дороге в Анкаре. По данным властей, скоростной поезд, следовавший из турецкой столицы в провинцию Конья, столкнулся с маневровым локомотивом. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

— Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях, — уточнили в министерстве.

Местные СМИ сообщают о возможных жертвах и многочисленных раненых, точное число на данный момент неизвестно. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

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