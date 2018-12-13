"Я вернулся в Вестерос". Джордж Мартин пообещал дописать "Песнь льда и пламени"

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов".

— Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите её не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни льда и пламени", — написал Мартин в своём блоге.

Кроме того, он рассказал о подготовке приквела для "Игры престолов": сериал имеет рабочее название "Долгая ночь", в настоящий момент идёт подбор актёров.