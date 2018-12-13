Груда металла. Появилось видео с места столкновения поездов в Анкаре

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Груда металла. Появилось видео с места столкновения поездов в Анкаре

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В результате крушения несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход.

Появилось видео с места столкновения скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с маневровым локомотивом, в результате которого погибло четыре человека и десятки пострадали.

На кадрах видно, что обломки поездов разбросаны по железнодорожным путям. На место катастрофы прибыли десятки автомобилей скорой помощи и аварийных служб. Раненых достают из-под завалов.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход. На данный момент известно о четырёх погибших и 43 пострадавших, цифры уточняются. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди них россияне.

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