Груда металла. Появилось видео с места столкновения поездов в Анкаре

В результате крушения несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход.

Появилось видео с места столкновения скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с маневровым локомотивом, в результате которого погибло четыре человека и десятки пострадали.

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası... Ankara Valiliği: Ankara'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı https://t.co/09mFZNmfKW pic.twitter.com/EcV0H5Nvo2 — Sözcü (@gazetesozcu) 13 декабря 2018 г.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk görüntüler... pic.twitter.com/kJvzAleFdf — Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.

На кадрах видно, что обломки поездов разбросаны по железнодорожным путям. На место катастрофы прибыли десятки автомобилей скорой помощи и аварийных служб. Раненых достают из-под завалов.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход. На данный момент известно о четырёх погибших и 43 пострадавших, цифры уточняются. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди них россияне.