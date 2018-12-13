"Ничего крамольного". В Киеве помечтали о памятнике Бандере в Хабаровске

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил надежду на возведение в Хабаровске памятника Степану Бандере, который в годы Второй мировой войны руководил ОУН-УПА* и сотрудничал с фашистами.

В историка вселило на это надежду переименование псковского аэропорта Пскове в честь княгини Ольги. Вятрович посчитал "прихватизацией украинской истории" использование в названии воздушной гавани имени правительницы Киевской Руси, а также наличие памятника святому равноапостольному князю Владимиру Крестителю в Москве.

— Пускай деятели украинской истории появляются на карте РФ. Не вижу в этом ничего крамольного... Может, когда-нибудь появятся и другие деятели украинской истории. Например, в Хабаровске будет памятник Степану Бандере, — сказал историк в эфире "Пятого канала".

Ранее Верховная рада приравняла членов признанных в России экстремистскими и запрещённых ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.