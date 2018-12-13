"Шлейф снеговых туч". Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 декабря

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"Шлейф снеговых туч". Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 декабря

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Максимальная температура в столице составит 0…–2 градуса, в Подмосковье 0…–3 градуса.

Сегодня в Москве ожидаются облачная погода и небольшой снег с холодным ветром. Об этом сообщается на портале "Метеоновости" от центра погоды "Фобос". Отмечается, что на дорогах и тротуарах столицы возможен гололёд.

— Сегодня в зоне фронтального раздела над Москвой протянется шлейф снеговых туч, — добавили синоптики. — Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, порывистый.

Максимальная температура в городе составит 0…–2 градуса, в Подмосковье 0…–3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм.

Как ранее писал Лайф, в Москве в выходные ударят морозы до минус 20 градусов.

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