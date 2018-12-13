Без ёлки и праздничного стола. Кокорин рассказал, как проведёт Новый год в СИЗО

Нападающий "Зенита" даже не знает, сможет ли поздравить родных с главным волшебным праздником.

Футболист Александр Кокорин поделился своими планами на Новый год, который он проведет в следственном изоляторе в "Бутырке". По словам игрока "Зенита", его ждет главный волшебный праздник без елки и новогоднего стола.

— Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще, — рассказывает Кокорин в письме агентству "Москва".

Пока футболист также не знает, сможет ли поздравить родных с Новым годом. Он обещает как минимум написать им письмо.

Как уже сообщал Лайф, 8 октября Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. По данным следствия, возле гостиницы "Пекин" спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позднее в одном из столичных ресторанов — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В ходе потасовки Пак получил удар стулом от Кокорина. Футболисты арестованы до 8 февраля 2019 года.