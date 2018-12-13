CNN раскрыла, кого "согласилась сдать" Бутина

Подчёркивается, что сотрудничество россиянки со следователями США носит ограниченный характер.

Телекомпания CNN сообщила, что арестованная в США россиянка Мария Бутина якобы согласилась сотрудничать с американскими следователями, предложив им информацию о двух гражданах.

В одном случае речь идёт об американце, с которым она будто бы вступила в сговор ради установления каналов связи с американцами, обладающими сильным политическим влиянием в Штатах. По данным CNN, это политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон. Во втором — о россиянине, по указанию которого она якобы действовала. CNN утверждает, что это Александр Торшин, который был российским сенатором с 2001 по 2015 годы.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил о том, что Бутина пошла на сделку со следствием и намерена признать себя виновной в нарушении американских законов об иностранных агентах. При таких обстоятельствах ей может грозить до полугода тюрьмы с последующей депортацией в Россию. Однако отец россиянки Валерий Бутин заявил, что его дочь не собирается признавать вину.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Бутина находится в изоляции в течение 22 часов в сутки, что неблагоприятно сказывается на состоянии её здоровья.