"Хоть армией командовать". Дед-мем из ролика с ёлочкой готов стать мэром Бийска

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"Хоть армией командовать". Дед-мем из ролика с ёлочкой готов стать мэром Бийска

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Вячеслав Лященко. Скрин видео

Лященко признался, что по своей природе он "очень порядочный, башковитый, трудоголик", имеет два высших образования.

Пенсионер из Бийска Вячеслав Лященко, ставший мемом после эмоционального комментария местному телевидению о новогодней ёлке, готов стать мэром города. Об этом он заявил журналистам.

Дед-мем признался, что по своей природе он "очень порядочный, трудоголик" — прошёл от рабочего до директора завода. По словам Лещенко, он помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. Но сейчас Вячеслав Степанович безработный. В последнее время пенсионер трудился в частном охранном предприятии, но готов на любую должность, в том числе руководящую.

— Рой окопы? Пожалуйста, могу рыть. Не копай? Могу не копать... У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь, — заявил пенсионер радиостанции "Говорит Москва". — Согласен мэром города пойти за 50 тысяч. Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать — хоть армией командовать, хоть дивизией.

В начале декабря в соцсетях стал популярным видеоролик с пенсионером из Бийска. Журналисты спрашивали у прохожих, нравится ли им новогодняя ёлка, установленная в центре города, и обратились к проходившему мимо Лещенко. Пенсионер отреагировал на вопрос эмоционально и стал героем мема. В соцсетях даже запустили в честь него флешмоб с хештегом #Безсоли.

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