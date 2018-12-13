Даже не затормозила. Наезд 15-летней мажорки на сотрудника ДПС попал на видео

На записи видно, как иномарка на полной скорости сбивает правоохранителя и мчится дальше.

Видеорегистратор снял момент наезда Mercedes-Benz E-class 200, за рулём которого находилась пьяная 15-летняя мажорка, на сотрудника ДПС в Челябинске. Кадры публикует портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления СКР.

На записи видно, как автомобиль на полной скорости сбивает правоохранителя, который переходит дорогу. Мажорка мчится дальше, даже не затормозив, а к лежащему сотруднику ГИБДД бросается коллега. После этого сотрудники полиции устремляются в погоню за иномаркой.

ДТП с участием 15-летней дочери богатого бизнесмена из Челябинска произошло ещё 17 ноября. Дело пытались замять — аварию замалчивали несколько недель. По факту сокрытия ДТП начали доследственную проверку, а причастных временно отстранили от обязанностей. Сейчас кадры с видеорегистратора изучают следователи СК РФ по региону.