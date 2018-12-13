Число погибших при столкновении поездов в Анкаре возросло до семи

Ещё 46 человек пострадали при крушении, причём трое из раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Количество жертв катастрофы на железной дороге в Турции возросло до семи человек. Как уточняет телеканал NTV, среди жертв крушения — один машинист и шесть пассажиров.

Число пострадавших составляет 46 человек. При этом трое из них — в тяжёлом состоянии.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk kareler... pic.twitter.com/2NXOJGpfgd — Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось о четырёх жертвах и 43 раненых.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди них россияне. Лайф опубликовал видео с места крушения.