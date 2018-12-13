Число погибших при столкновении поездов в Анкаре возросло до семи

Количество жертв катастрофы на железной дороге в Турции возросло до семи человек. Как уточняет телеканал NTV, среди жертв крушения — один машинист и шесть пассажиров.
Число пострадавших составляет 46 человек. При этом трое из них — в тяжёлом состоянии.
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk kareler... pic.twitter.com/2NXOJGpfgd— Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось о четырёх жертвах и 43 раненых.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов несколько вагонов перевернулись, ещё два врезались в надземный пешеходный переход. Посольство РФ в Анкаре, в свою очередь, выясняет, есть ли среди них россияне. Лайф опубликовал видео с места крушения.
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