ФСБ раскрыла группу финансистов ИГИЛ в Москве и на Северном Кавказе

Сообщается, что за два года преступники успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности России раскрыла деятельность группировки, которая под видом благотворительности финансировала ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусру"*. Преступников задержали 11 декабря в Москве, Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, у них "обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт".

В целом задержано семь человек. По данным спецслужбы, с 2016 года они успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.