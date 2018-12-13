ФСБ раскрыла группу финансистов ИГИЛ в Москве и на Северном Кавказе

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ФСБ раскрыла группу финансистов ИГИЛ в Москве и на Северном Кавказе

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Фото: © РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сообщается, что за два года преступники успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности России раскрыла деятельность группировки, которая под видом благотворительности финансировала ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусру"*. Преступников задержали 11 декабря в Москве, Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, у них "обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт".

В целом задержано семь человек. По данным спецслужбы, с 2016 года они успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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