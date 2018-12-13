СКР возбудил уголовное дело после нападения на силовиков в Назрани

После нападения на силовиков в Назрани региональное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. Оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, подозреваемыми являются 24- и 31-летний жители республики.

12 декабря около торгового центра "Ковчег" неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. Позднее стало известно, что два боевика, совершившие нападение, были ликвидированы. Пострадавшие силовики были доставлены в республиканскую больницу.