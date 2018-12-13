Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на благотворительность

Чаще всего граждане выделяют деньги на помощь детям, на втором месте — помощь малоимущим.

Эксперты оценили расходы на благотворительность в России в 340–460 млрд рублей в год. Половина из этой суммы — личные пожертвования населения и предпринимателей. Средний чек состоятельных граждан — 76 тысяч рублей, у остальных — 8 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выводы бизнес-школы "Сколково" совместно с банком UBS в рамках исследования "Российский филантроп".

В эту сумму входят массовые пожертвования населения — от 140 млрд до 160 млрд рублей в год, пожертвования отдельных состоятельных лиц — около 40–80 млрд рублей, крупнейших нефтегазовых компаний — 100–120 млрд рублей, и остальных крупнейших российских компаний — до 100 млрд рублей в год.

Согласно исследованию, состоятельные россияне вовлечены в благотворительность в полтора раза выше, нежели в массовом сегменте. Они стабильно жертвуют на благотворительность, причём запланировано.

Лидер по популярности среди направлений благотворительности богатых россиян — помощь детям (73,9%), потом идёт помощь малоимущим (47,8%), далее — церковь и религия (28,3%) и на последнем месте — высшее образование и наука (17,4%).

Кстати, НКО не является основным каналом получения пожертвований, там получают только треть от совокупных средств, потраченных респондентами в течение года на благотворительные проекты.

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