Вы не занимали! Пассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в аэропортах

Самое большое раздражение у путешественников вызывают те же самые вещи, что и у клиентов банков или посетителей поликлиник.

Пассажиры, которые лезут в обход оградительной ленты, чтобы попасть без очереди, и люди, которые занимают свободные места своими сумками, вызывали самое большое раздражение у путешественников в аэропортах, узнал британский эксперт по этикету Джо Брайант у своих сограждан. О его опросе, в котором можно было выбирать несколько ответов, сообщает Daily Mail.

На обход очереди и на багаж на пассажирских местах пожаловались 57 и 41 процент опрошенных. 38 процентов путешественников ненавидят, когда впереди стоящие люди не подготовили паспорт или билет перед регистрацией или контролем. Столько же процентов опрошенных выступают против людей, которые пренебрегают правилами безопасности.

34 процента опрошенных вспыхивают гневом из-за туристов, которые в очереди переупаковывают перегруженные чемоданы. Среди других триггеров злости: бегающие по аэропорту пассажиры, туристы, по ошибке забирающие с ленты чужой багаж, и очереди перед посадкой.