Американский журналист предрёк катастрофу в случае усиления Китая и России

В своей статье автор перечисляет блага, которые подарили миру США, а также критикует РФ и КНР.

Журналист Washington Examiner Том Роган пригрозил катастрофическими последствиями "возглавляемому США" миропорядку в случае усиления России и Китая. По мнению автора, "мир стал лучше, чем когда бы то ни было" именно благодаря Штатам.

Благополучие людей, жизнь без масштабных войн и возможность получать выгоду от технического прогресса — всего этого, по мнению журналиста, удалось достичь благодаря американскому капитализму. Кроме того, как утверждает Роган, США крайне внимательны к вопросу региональной стабильности, а НАТО представляет собой "лучший альянс".

Россию и Китай Роган обвинил в "равнодушии к основным принципам человечности", раскритиковав отношения этих стран с Венесуэлой. Журналист заявил, что Китаю нужна лишь венесуэльская нефть, а России — влияние Каракаса в ОПЕК, чтобы продвигать свою стратегию ценообразования на мировом рынке сырья.

Отметим, Том Роган известен своими крайне радикальными высказываниями в отношении нашей страны. Так, в мае этого года он призвал Украину взорвать Крымский мост, после чего его заподозрили в нацизме.

Как писал Лайф, после этого СК РФ возбудил дело на Рогана, однако сам он заявил, что не сожалеет о своей статье.