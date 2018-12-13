Опять заметёт. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в час пик

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Опять заметёт. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в час пик

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Фото: © Евгений Биятов

Согласно прогнозу, в столице за сегодняшний день может выпасть около пяти миллиметров снега.

Погода в Москве ухудшится к вечернему часу пик, когда интенсивность выпадения осадков значительно усилится. Об этом предупредили специалисты метеоцентра "Фобос".

— Максимальная эффективность осадков прогнозируется в период с 15:00 до 21:00. Всего в столице выпадет около пяти миллиметров снега, — уточнили синоптики.

Ранее в центре погоды сообщили, что над Москвой протянется шлейф снеговых туч. В столице ожидаются облачная погода и северо-восточный ветер с порывами до 5–10 м/с.

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