Проверят по фото. Россиянам разрешат водить машины без документов

В ГИБДД раскрыли грядущие нововведения, которые позволят россиянам оставлять свои водительские удостоверения и документы на машину дома. Это будет возможно с помощью специальных планшетов, способных установить личность водителя по фотоснимку.

— Документы эти будут юридически значимые, при движении можно будет использовать их в электронном виде, — сказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Сроки введения электронных документов не раскрываются. Однако уже в следующем году ГИБДД должна будет определиться с их форматом. Пока же в ведомстве закупили и направили по территориям 21,7 тысячи планшетов, которые и помогут установить личность водителей по фото.

Как передаёт "Коммерсант", электронные ПТС уже оформляются. Не менее 20 автомобилей с такими паспортами стоят на учёте.