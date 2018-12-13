Дед Мороз, трепещи! Россияне стали отказываться от оливье в Новый год

По словам диетолога, хозяйки отдают предпочтение салатам наподобие греческого, не заправленных майонезом.

Салат "Оливье" занимает одно из ведущих мест в ряду традиционных новогодних символов вместе с ёлкой, шампанским и Дедом Морозом. Однако сейчас россияне всё чаще исключают его из меню праздничного застолья. Об этом "Москве" рассказала заведующая центром "Здоровое и спортивное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

— В последнее время всё большее количество людей предпочитают отходить от салатов по типу оливье, заправленных майонезом и имеющих в составе мясо, картофель, в пользу салатов наподобие греческого, состоящих преимущественно из листьев салата, огурцов, помидоров, сладкого перца, — сказала она.

По словам диетолога, хозяйки отдают предпочтение различным видам рыбы и морепродуктов вместо блюд из жареного мяса.

Бурляева отметила, что отказавшиеся от оливье хозяйки часто заправляют новогодние салаты различными видами растительных масел, что не совсем правильно. Она пояснила, что калорийность майонеза ниже калорийности подсолнечного и оливкового масел в полтора раза. Кандидат медицинских наук посоветовала для снижения калорийности праздничного стола делать салаты без заправки или из приготовленных на пару овощей.