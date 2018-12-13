Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии

В начале декабря стало известно, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

Россия в качестве ответного шага объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Как сообщили в МИД РФ, соответствующая нота была вручена словацкому послу 11 декабря.

— Поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, на днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Россия соблюдает дипломатическую этику: сначала уведомляет партнёров и лишь затем предаёт гласности информацию о высылке, а не наоборот, как Словакия.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Сотрудника дипмиссии объявили персоной нон грата ещё 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул страну. В то же время личность россиянина и суть предъявляемых ему обвинений раскрыты не были.

Как писал Лайф, в Госдуме и Совфеде после произошедшего пообещали Словакии зеркальный ответ.