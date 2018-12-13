"Измышления". Захарова ответила на заявления о ядерной бомбе в Крыму

Ранее еврокомиссар заявлял, что Москва готовилась к захвату украинских кораблей в Чёрном море.

Заявления с Запада о том, что Россия якобы распускала слухи об украинской ядерной бомбе в Крыму — не что иное, как измышления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

#Захарова: Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Дж.Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. pic.twitter.com/Os0aofsBlR — МИД России (@MID_RF) December 13, 2018

— Что касается измышлений про "ядерную бомбу в Крыму", то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает своё скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом, — сказала Захарова.

Это был комментарий к статье еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в газете Gurdian по поводу инцидента в Керченском проливе. Он заявил, что Россия готовилась к "захвату судов в Азовском море", для чего якобы распространяла лживые обвинения против Киева. В том числе и о том, что Украина намеревалась ввезти ядерную бомбу в Крым.

Также Захарова заявила, что Киев готовит стремительное наступление в Донбассе.