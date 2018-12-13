"Измышления". Захарова ответила на заявления о ядерной бомбе в Крыму

Читайте также

"Измышления". Захарова ответила на заявления о ядерной бомбе в Крыму

395

Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Ранее еврокомиссар заявлял, что Москва готовилась к захвату украинских кораблей в Чёрном море.

Заявления с Запада о том, что Россия якобы распускала слухи об украинской ядерной бомбе в Крыму — не что иное, как измышления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается измышлений про "ядерную бомбу в Крыму", то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает своё скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом, — сказала Захарова.

Это был комментарий к статье еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в газете Gurdian по поводу инцидента в Керченском проливе. Он заявил, что Россия готовилась к "захвату судов в Азовском море", для чего якобы распространяла лживые обвинения против Киева. В том числе и о том, что Украина намеревалась ввезти ядерную бомбу в Крым.

Также Захарова заявила, что Киев готовит стремительное наступление в Донбассе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×