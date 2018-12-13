В МИД РФ пообещали Литве зеркальный ответ на антироссийские санкции

Москва зеркально ответит Литве, которая ввела антироссийские санкции из-за украинской провокации в Керченском проливе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ, — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что Литва стала единственной страной, которая решила "наказать Россию", не дожидаясь американских и европейских патронов.

Как уже сообщал Лайф, 7 декабря президент Литвы Даля Грибаускайте объявила о введении санкций против России в связи с инцидентом в Чёрном море.