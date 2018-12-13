Захарова назвала диковатой ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

По словам дипломата, документ, который правоохранители выдали членам сборной РФ, был датирован 11 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала диковатой ситуацию с российскими биатлонистами, которым австрийские полицейские ночью вручили уведомления с обвинениями в употреблении допинга.

— Буквально ночью пришли, честно говоря, немного диковатые сообщения из Австрии о том, что представители австрийской полиции ночью прибыли в расположение сборной России в Хохфильцене и вручили уведомления, адресованные ряду наших ведущих спортсменов с обвинениями в употреблении допинга, — рассказала она на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, документ, который правоохранители выдали спортсменам, был датирован 11 декабря. Захарова задаётся вопросом, "где они два дня ходили".

Дипломат также подчеркнула, что Посольство РФ в Австрии не получало никаких уведомлений или запросов по указанной проблеме. Вена не проинформировала и МИД России.

Ранее сообщалось, что накануне старта второго этапа Кубка мира по биатлону, который пройдёт в австрийском городе Хохфильцен, ряду российских спортсменов предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Уведомления вручили Антону Шипулину, Алексею Волкову, Евгению Гараничеву, Александру Логинову и Ирине Старых, а также врачам, массажистам и тренерам сборной РФ.