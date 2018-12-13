В Красноярске мать зарезала дочь за свидания сразу с несколькими ухажёрами

Женщина ударила девушку ножом в грудь во время семейного скандала, а затем попыталась скрыть убийство.

В Красноярске 48-летняя женщина убила свою 25-летнюю дочь. Матери не понравилось, что та встречается с разными мужчинами. Во время конфликта женщина нанесла удар ножом в область грудной клетки, от чего девушка скончалась на месте. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Виновница пыталась скрыть следы преступления и смыла с ножа кровь. Но потом на допросе признала свою вину. Сейчас она находится под стражей. Её арестовали на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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