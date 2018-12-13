"Средневековая инквизиция". Захарова заявила, что Бутину в США пытали

Читайте также

"Средневековая инквизиция". Захарова заявила, что Бутину в США пытали

30

Мария Бутина. Фото: © Facebook/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

По мнению дипломата, в американской тюрьме с гражданкой РФ до сих пор обращаются как с террористкой.

С арестованной в США россиянкой Марией Бутиной обращаются как во времена средневековой инквизиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу CNN.

— Это средневековая инквизиция. Потому что её запугивали, её пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным, — считает дипломат.

Захарова назвала отношение американских властей к россиянке недопустимым. Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за данной ситуацией и снова требует от Вашингтона соблюдения законных прав Бутиной и скорейшего освобождения из-под стражи. По словам дипломата, МИД РФ и посольство страны в Вашингтоне оказывают арестованной всю необходимую помощь.

Ранее CNN сообщила, что Мария Бутина якобы согласилась сотрудничать с американскими следователями, предложив сдать двух человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×