"Средневековая инквизиция". Захарова заявила, что Бутину в США пытали

По мнению дипломата, в американской тюрьме с гражданкой РФ до сих пор обращаются как с террористкой.

С арестованной в США россиянкой Марией Бутиной обращаются как во времена средневековой инквизиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу CNN.

— Это средневековая инквизиция. Потому что её запугивали, её пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным, — считает дипломат.

Захарова назвала отношение американских властей к россиянке недопустимым. Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за данной ситуацией и снова требует от Вашингтона соблюдения законных прав Бутиной и скорейшего освобождения из-под стражи. По словам дипломата, МИД РФ и посольство страны в Вашингтоне оказывают арестованной всю необходимую помощь.

Ранее CNN сообщила, что Мария Бутина якобы согласилась сотрудничать с американскими следователями, предложив сдать двух человек.