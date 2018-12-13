Захарченко переехал в камеру к фигуранту дела о госизмене

Он будет сидеть вместе с главой отдела расследований "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым.

Полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко поместили в камеру к главе отдела расследований "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, которого обвиняют в госизмене в пользу США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Информацию подтвердила адвокат Захарченко Валерия Тунникова. Она уточнила, что не знает, почему подзащитного перевели в другую камеру.

Дмитрий Захарченко провёл долгое время в камере СИЗО "Лефортово" с экс-заместителем гендиректора "Форума" Борисом Коревским. До этого он сидел вместе с бывшим директором ФСИН Александром Реймером, но последнего этапировали в колонию.

Напомним, Басманный суд арестовал бывшего "доверенного" адвоката полковника Захарченко.

Напомним, что Дмитрия Захарченко обвиняют в получении двух взяток — в размере 800 тысяч долларов и трёх миллионов рублей — и воспрепятствовании предварительному следствию. Добавим, что при обысках у Захарченко было обнаружено около девяти миллиардов рублей в разной валюте.