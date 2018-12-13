В Подмосковье загорелся ТЦ "Мега Белая Дача" — видео

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В Подмосковье загорелся ТЦ "Мега Белая Дача" — видео

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В подмосковных Котельниках загорелся торговый центр "Мега Белая Дача". Как видно на кадрах, на здании полыхают новогодние украшения, в частности гирлянда.

Пользователи соцсетей также сообщили, что из ТЦ эвакуируют покупателей и сотрудников. Как видно кадрах, никакой паники нет, посетители сохраняют спокойствие.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Телеканал "360" уточняет, что никто не пострадал. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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