"Платили за туалетную бумагу". Мишель Обама пожаловалась на жизнь в Белом доме

По словам бывшей первой леди, если кто-то "прихватил что-нибудь в сумочку", счёт выставлялся семье американского лидера.

Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель сравнила Белый дом с роскошным отелем, где за всё, кроме проживания, приходится платить. Бывшая первая леди рассказала о горестях быта в вашингтонской резиденции в интервью Deutsche Welle.

— Я бы сравнила это с жизнью в роскошном отеле. Живя там, платить за аренду жилья и работу персонала не нужно. Но за всё остальное нужно. За каждое блюдо, за каждую вещь, вам посчитают всё до последнего съеденного орешка, — заявила Мишель Обама. — Мы сами платили за туалетную бумагу.

По словам бывшей первой леди, им буквально за всё выставляли счета. В том числе чете Обама приходилось оплачивать еду всех своих гостей. Жена 44-го президента США добавила, что, если кто-то "прихватил что-нибудь в сумочку из Белого дома", счёт выставлялся Обаме.

Ранее супруга Барака Обамы выпустила мемуары под названием "Становление", которые сразу стали бестселлером и подогрели слухи о её выдвижении в президенты.