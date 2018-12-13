Вспыхнула гирлянда. Появились кадры первых минут пожара в ТЦ "Мега Белая Дача"

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Вспыхнула гирлянда. Появились кадры первых минут пожара в ТЦ "Мега Белая Дача"

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Лайф публикует видео первых минут пожара в торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках. Как видно на кадрах, на здании вспыхнула гирлянда, огонь частично перекинулся на входные двери.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Пожар уже ликвидирован. Никто не пострадал. Из ТЦ оперативно эвакуировали всех посетителей и сотрудников. В общей сложности из здания вывели 500 человек.

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