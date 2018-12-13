На Деда Мороза надейся... Россияне стали щедрее при покупке игрушек своим детям

Сейчас средний чек на популярную куклу-сюрприз в шарике увеличился на 17% и составил 980 рублей.

Россияне в преддверии Нового года увеличили средний чек на подарки для детей. В первую неделю декабря он вырос на 16%, по сравнению с ноябрём, и составил 1060 рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на оператора фискальных данных Сбербанка "Платформа ОФД", который получает фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов.

В оставшиеся дни декабря средний чек и количество покупок для детей может вырасти ещё больше. Родители будут покупать подарки непосредственно перед праздниками.

Сейчас средний чек на одну из самых популярных игрушек до 1 тысячи рублей — куклу-сюрприз в шарике — увеличился на 17%, по сравнению с прошлым годом, и составил 980 рублей.

Средний чек на игровые наборы из пластиковых и резиновых игрушек с фигурками домашних питомцев стал больше на 12% — 170 рублей. На снежколепы родители тоже стали тратить больше на 10%, чек повысился до 290 рублей. Средний чек для набора конфет в текстильной упаковке в виде символа будущего года или домашних питомцев весом 500 граммов тоже увеличился на 24% — до 650 рублей.

— Заметно стремление потребителей к планированию и совершению крупных покупок в период распродаж. В некоторых случаях в итоге это позволяет увеличивать траты на детские товары, — говорит директор по работе с клиентами "Платформы ОФД" Руслан Иванов.

Ранее сообщалось, что россияне потратили почти 700 млн на ноябрьских распродажах.